Держобвинувач не бачить потреби для участі Генпрокурора у справі В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Державний обвинувач Руслан Кравченко не бачить необхідності для участі Генпрокурора як представника обвинувачення у судових засіданнях у справі екс-президента Віктора Януковича. Про це він сказав сьогодні журналістам, передає кореспондент УНН.
“Як старший групи прокурорів, я заявляю відповідально, що на суді присутні та підтримують державне обвинувачення два професійних прокурори, які у змозі довести вину та підтримати держобвинувачення надалі. Щодо участі Гененерального прокурора Юрія Луценка необхідності я не бачу,” — сказав прокурор.
Р.Кравченко пояснив, що Генпрокурор має право брати участь у судовому засідання як представник державного обвинувачення, “але це не обов’язок, як про це говорив захисник В.Сердюк”.
Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва переніс розгляд підготовчого засідання у кримінальному провадження за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича на 16 червня.
Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.