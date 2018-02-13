Госкомтелерадио внес 135 книг из РФ в перечень антиукраинских

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 74416 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 88985 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91612 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110124 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101270 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104950 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111924 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117133 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122920 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134483 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Госкомтелерадио внес 135 книг из РФ в перечень антиукраинских

Госкомтелерадио внес 135 книг из РФ в перечень антиукраинских

Киев  •  УНН

 • 8133 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины обнародовал перечень из 135 книг, напечатанных издательствами Российской Федерации, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.

В частности, в антиукраинский список вошли: книга Павла Губарева "Факел Новороссии", Семена Пегова "Я и рыжий сепар", Дмитрия Goblin Пучкова "Украина це Россия. Серия "Библиотека мужского клуба", Василия Прохорова "Украина между Западом и Востоком. Война на Донбассе", Михаила Погребинского "Украина. В ожидании неизбежного" и другие.

Стоит отметить, что в этот список вошла книга из оккупированного Крыма и ОРДЛО.

Как сообщал УНН, в Украине запретили ввозить 25 книг из РФ, в частности сказки о Муромца и произведения Бориса Акунина.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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