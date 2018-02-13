Госкомтелерадио внес 135 книг из РФ в перечень антиукраинских
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины обнародовал перечень из 135 книг, напечатанных издательствами Российской Федерации, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.
В частности, в антиукраинский список вошли: книга Павла Губарева "Факел Новороссии", Семена Пегова "Я и рыжий сепар", Дмитрия Goblin Пучкова "Украина це Россия. Серия "Библиотека мужского клуба", Василия Прохорова "Украина между Западом и Востоком. Война на Донбассе", Михаила Погребинского "Украина. В ожидании неизбежного" и другие.
Стоит отметить, что в этот список вошла книга из оккупированного Крыма и ОРДЛО.
Как сообщал УНН, в Украине запретили ввозить 25 книг из РФ, в частности сказки о Муромца и произведения Бориса Акунина.