Держкомтелерадіо вніс 135 книг з РФ до переліку антиукраїнських
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Державний комітет телебачення і радіомовлення України оприлюднив перелік з 135 книг, надрукованих видавництвами Російської Федерації, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, передає УНН з посиланням на прес-службу Держкомтелерадіо.
Зокрема, до антиукраїнського списку ввійшли: книга Павла Губарєва “Факел Новоросии”, Семена Пегова “Я и рыжий сепар”, Дмитра Goblinа Пучкова “Украина це Россия. Серия “Библиотека Мужского клуба”, Василя Прохорова “Украина между Западом и Востоком. Война на Донбассе”, Михайла Погребинського “Украина. В Ожидании неизбежного” тощо.
Варто зазначити, що цього списку увійшла книга з окупованого Криму та ОРДЛО.
Як повідомляв УНН, в Україну заборонили ввозити 25 книг з РФ, зокрема казки про Муромця та твори Бориса Акуніна.