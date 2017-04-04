Госкомтелерадио: Украина отстает от плана подготовки Евровидения на 6 – 8 часов

“Если в декабре мы отставали на два месяца, то по состоянию на сейчас отстаем на шесть — восемь часов от того календарного плана, который есть. Остался месяц, и каждый час и минута просто на вес золота. Люди работают с шести утра и после часа (ночи — ред.) они еще работают ”, - сказал М.Билоус.

Также он отметил, что в декабре, когда Украина отставала от плана на два месяца, к этому “приложили руку некоторые сотрудники Национальной телекомпании”. По словам М.Билоуса, Госкомтелерадио вмешалось и взяло на себя ответственность, благодаря чему произошло переназначение руководства НТКУ, что в корне изменило ситуацию.

Напомним, ранее М.Билоус сообщил, что с 14 февраля по 3 апреля было продано 26919 билетов на Евровидение, а общая сумма от продажи составила более 36 млн грн.