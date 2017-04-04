Держкомтелерадіо: Україна відстає від плану підготовки Євробачення на 6 – 8 годин

“Якщо в грудні ми відставали на два місяці, то станом на зараз відстаємо на шість — вісім годин від того календарного плану, який є. Залишився місяць, і кожна година та хвилина просто на вагу золота. Люди працюють із шостої ранку і після першої години (ночі — ред.) вони ще працюють”, — сказав М.Білоус.

Також він зазначив, що у грудні, коли Україна відставала від плану на два місяці, до цього “доклали руки деякі співробітники Національної телекомпанії”. За словами М.Білоуса, Держкомтелерадіо втрутилось і взяло на себе відповідальність, завдяки чому відбулося перепризначення керівництва НТКУ, що докорінно змінило ситуацію.

Нагадаємо, раніше М.Білоус повідомив, що з 14 лютого по 3 квітня було продано 26919 квитків на Євробачення, а загальна сума від продажу склала більше 36 млн грн.