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Госкино и Словацкий институт кинематографии подписали меморандум о сотрудничестве

Госкино и Словацкий институт кинематографии подписали меморандум о сотрудничестве

Киев • УНН

 • 589422 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Словацкий институт кинематографии и Государственное агентство Украины по вопросам кино 4 сентября на Неделе украинского кино в Словацкой Республике подписали Меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Госкино, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что инициатива призвана поощрять сотрудничество кинопроизводителей, продюсеров и кинопрофессионалов обеих стран и поддерживать развитие совместных проектов, которые имеют потенциал перерасти в фильмы высокого качества.

С украинской стороны документ подписала Председатель Госкино Марина Кудерчук, со словацкой – генеральный директор Словацкого института кинематографии Петер Дубецкий.

Меморандум предусматривает:

  • сотрудничать для продвижения своих стран в рамках производства кино- и аудиовизуальных произведений,
  • содействие заключению соглашений о совместном производстве аудиовизуальных произведений с целью содействия развитию кино и аудиовизуальной отрасли,
  • продвижение (каждый на своей территории) инициативы, направленные на содействие развитию совместных проектов в отрасли,
  • помощь новому поколению профессионалов в кино- и аудиовизуальной отрасли в реализации своих проектов на международном уровне,
  • содействие развитию совместной деятельности, направленной на поддержку роста и международного развития кино- и аудиовизуальной отрасли в каждой стране,
  • распространению произведений и развитию проектов совместного производства между странами и профессиональному и образовательному обмену.

Меморандум о сотрудничестве действует один год, после чего автоматически возобновляется.

Дополнение

Неделя украинского кино в Словакии проходит с 3 по 10 сентября в рамках месяца украинской культуры в Словацкой Республике при содействии Посольства Украины в Словацкой Республике, по инициативе и поддержке Офиса Президента Украины, Государственного агентства Украины по вопросам кино и Словацкого киноинститута и Министерства культуры Словакии.

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