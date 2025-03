Украинское современное искусство и гениальная архитектура Захи Хадид: Яна Руснак представит свои картины в последнем творении гениального архитектора

Детали

Выставка «Искусство в оттенках золота» демонстрирует яркий анимализм и абстрактные элементы, символизирующие человеческие амбиции и жизнеутверждающую энергию. Взаимодействие контрастных цветов и бесчисленных треугольников образует захватывающую мозаику в работах Яны Руснак. Выставка представлена творческим агентством Skaya и будет проходить в районе художественной галереи ME Dubai на 3-м этаже, и вход свободный для посетителей с четверга, 7 сентября, до понедельника, 9 октября 2023 года.

ME Dubai — это первый ME от Meliа на Ближнем Востоке, спроектированный покойным и известным архитектором Захой Хадид. ME Dubai находится в захватывающем здании The Opus by Omniyat. Единственный проект отеля, где она собственноручно разработала интерьеры и экстерьеры. Отель ME Dubai расположен в центре района Бурдж Халифа, одного из самых оживленных районов города.