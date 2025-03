Українське сучасне мистецтво та геніальна архітектура Захи Хадід: Яна Руснак представить свої картини в останньому творінні геніальної архітекторки

Деталі

Виставка «Мистецтво у відтінках золота» демонструє яскравий анімалізм і абстрактні елементи, що символізують людські амбіції та життєствердну енергію. Взаємодія контрастних кольорів і незліченних трикутників утворює захопливу мозаїку в роботах Яни Руснак. Виставка представлена творчою агенцією Skaya та проходитиме в районі художньої галереї ME Dubai на 3-му поверсі, і вхід вільний для відвідувачів із четверга, 7 вересня, до понеділка, 9 жовтня 2023 року.

ME Dubai — це перший ME від Meliа на Близькому Сході, спроектований покійною і відомою архітекторкою Захою Хадід. ME Dubai знаходиться в захоплюючій будівлі The Opus by Omniyat. Єдиний проект готелю, де вона власноруч розробила інтер'єри та екстер'єри. Готель ME Dubai розташований у центрі району Бурдж Халіфа, одного з найжвавіших районів міста.