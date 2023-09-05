Держкіно і Словацький інститут кінематографії підписали меморандум про співпрацю
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Словацький інститут кінематографії і Державне агентство України з питань кіно 4 вересня на Тижні українського кіно у Словацькій Республіці підписали Меморандум про співпрацю. Про це повідомили у пресслужбі Держкіно, пише УНН.
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Зазначається, що ініціатива покликана заохочувати співпрацю кіновиробників, продюсерів та кінопрофесіоналів обох країн та підтримувати розвиток спільних проєктів, які мають потенціал перерости у фільми високої якості.
З українського боку документ підписала Голова Держкіно Марина Кудерчук, зі словацького – генеральний директор Словацького інституту кінематографії Петер Дубецкий.
Меморандум передбачає:
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- співпрацювати для просування своїх країн у рамках виробництва кіно- та аудіовізуальних творів,
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- сприяння укладенню угод про спільне виробництво аудіовізуальних творів з метою сприяння розвитку кіно та аудіовізуальної галузі,
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- просування (кожен на своїй території) ініціативи, спрямовані на сприяння розвитку спільних проєктів у галузі,
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- допомога новому поколінню професіоналів у кіно- та аудіовізуальній галузі в реалізації своїх проєктів на міжнародному рівні,
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- сприяння розвитку спільної діяльності, спрямованої на підтримку зростання та міжнародного розвитку кіно- та аудіовізуальної галузі в кожній країні,
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- розповсюдженню творів та розвитку проєктів спільного виробництва між країнами та професійному та освітньому обмінові.
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Меморандум про співпрацю є чинним один рік, після чого автоматично поновлюється.
Доповнення
Тиждень українського кіно в Словаччині проходить з 3 по 10 вересня у рамках місяця української культури в Словацькій Республіці за сприяння Посольства України в Словацькій Республіці, за ініціативи та підтримки Офіс Президента України, Державного агентства України з питань кіно і Словацького кіноінституту та Міністерства культури Словаччини.
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