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Держкіно і Словацький інститут кінематографії підписали меморандум про співпрацю

Держкіно і Словацький інститут кінематографії підписали меморандум про співпрацю

Київ • УНН

 • 589426 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Словацький інститут кінематографії і Державне агентство України з питань кіно 4 вересня на Тижні українського кіно у Словацькій Республіці підписали Меморандум про співпрацю. Про це повідомили у пресслужбі Держкіно, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що ініціатива покликана заохочувати співпрацю кіновиробників, продюсерів та кінопрофесіоналів обох країн та підтримувати розвиток спільних проєктів, які мають потенціал перерости у фільми високої якості.

З українського боку документ підписала Голова Держкіно Марина Кудерчук, зі словацького – генеральний директор Словацького інституту кінематографії Петер Дубецкий.

Меморандум передбачає:

  • співпрацювати для просування своїх країн у рамках виробництва кіно- та аудіовізуальних творів,
  • сприяння укладенню угод про спільне виробництво аудіовізуальних творів з метою сприяння розвитку кіно та аудіовізуальної галузі,
  • просування (кожен на своїй території) ініціативи, спрямовані на сприяння розвитку спільних проєктів у галузі,
  • допомога новому поколінню професіоналів у кіно- та аудіовізуальній галузі в реалізації своїх проєктів на міжнародному рівні,
  • сприяння розвитку спільної діяльності, спрямованої на підтримку зростання та міжнародного розвитку кіно- та аудіовізуальної галузі в кожній країні,
  • розповсюдженню творів та розвитку проєктів спільного виробництва між країнами та професійному та освітньому обмінові.

Меморандум про співпрацю є чинним один рік, після чого автоматично поновлюється.

Доповнення

Тиждень українського кіно в Словаччині проходить з 3 по 10 вересня у рамках місяця української культури в Словацькій Республіці за сприяння Посольства України в Словацькій Республіці, за ініціативи та підтримки Офіс Президента України, Державного агентства України з питань кіно і Словацького кіноінституту та Міністерства культури Словаччини.

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