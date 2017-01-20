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Госдума РФ ратифицировала соглашение о строительстве "Турецкого потока"

Госдума РФ ратифицировала соглашение о строительстве "Турецкого потока"

Киев • УНН

 • 9622 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Депутаты Госдумы РФ на пленарном заседании одобрили ратификацию соглашения между Россией и Турцией о строительстве двух ниток газопровода "Турецкий поток", передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Соглашение, подписанное в Стамбуле 10 октября 2016 г., внесло в госдумы 19 декабря 2016 г. правительство РФ.

Соглашение регулирует вопросы проектирования, строительства и эксплуатации двух морских и двух сухопутных участков газопровода "Турецкий поток".

Газопроводная система пройдет через акваторию Черного моря из России (от компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае) до приемного терминала на побережье Турецкой Республики и будет состоять из двух ниток общей максимальной технической проектной производительностью 31,5 млрд куб. метров газа в год - по 15,75 млрд куб. метров газа в год каждая. Введение в эксплуатацию мощностей обеих ниток газопровода планируется до 30 декабря 2019 года. Протяженность морского участка проекта составит около 920 км, транзитного сухопутного - около 200 км.

"Это инфраструктурно значимый проект для сотрудничества в газовой сфере России с европейскими странами и, прежде всего, Турцией", - заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он сообщил, что теперь ратификационный пакет по "Турецкому потоку" переходит в совет федерации РФ, который планирует рассмотреть его на заседании 1 февраля.

Срок действия соглашения 30 лет с перспективой пролонгации на последующие пятилетние периоды.

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