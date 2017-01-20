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Держдума РФ ратифікувала угоду про будівництво "Турецького потоку"

Держдума РФ ратифікувала угоду про будівництво "Турецького потоку"

Київ • УНН

 • 9622 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Депутати держдуми РФ на пленарному засіданні схвалили ратифікацію угоди між Росією і Туреччиною про будівництво двох ниток газопроводу "Турецький потік", передає УНН з посиланням на ТАСС.

Угода, підписана в Стамбулі 10 жовтня 2016 року, була внесено до держдуми 19 грудня 2016 року уряд РФ.

Угода регулює питання проектування, будівництва і експлуатації двох морських і двох сухопутних ділянок газопроводу "Турецький потік".

Газопровідна система пройде через акваторію Чорного моря з Росії (від компресорної станції "Російська" в Краснодарському краї) до приймального терміналу на узбережжі Турецької Республіки і буде складатися з двох ниток загальною максимальною технічної проектною продуктивністю 31,5 млрд куб. метрів газу на рік - по 15,75 млрд куб. метрів газу на рік кожна. Введення в експлуатацію потужностей обох ниток газопроводу планується до 30 грудня 2019 року. Протяжність морської ділянки проекту становитиме близько 920 км, транзитного сухопутного - близько 200 км.

"Це інфраструктурно значимий проект для співпраці в газовій сфері Росії з європейськими країнами і, перш за все, Туреччиною", - заявив голова комітету держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький.

Він повідомив, що тепер ратифікаційний пакет щодо "Турецького потоку" переходить до ради федерації РФ, який планує розглянути його на засіданні 1 лютого.

Термін дії угоди 30 років з перспективою пролонгації на наступні п'ятирічні періоди.

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