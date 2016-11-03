Госдума РФ приняла закон об уголовной ответственности за склонение спортсменов к допингу

Согласно закону, за склонение спортсмена к допингу тренером, специалистом по спортивной медицине или специалистом в области физической культуры и спорта он будет наказываться или штрафом до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, или в размере дохода осужденного за период до шести месяцев с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или ограничением свободы на срок до года с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового.

Напомним, окончательный доклад о господдержке допинга в России обнародуют в декабре.

Как сообщал УНН, 18 июля комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена нашла доказательства поддержки Министерством спорта Российской Федерации и Центром спортивной подготовки (ЦСП) допинговой программы в российском спорте.