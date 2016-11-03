Держдума РФ прийняла закон про кримінальну відповідальність за схиляння спортсменів до допінгу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Держдума РФ прийняла закон про введення кримінальної відповідальності за схиляння спортсменів до вживання допінгу, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
Згідно закону, за схиляння спортсмена до допінгу тренером, фахівцем зі спортивної медицини або фахівцем в галузі фізичної культури і спорту буде каратися або штрафом до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі доходу засудженого за період до шести місяців з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років або обмеженням волі на строк до року з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, остаточну доповідь про держпідтримку допінгу в Росії оприлюднять у грудні.
Як повідомляв УНН, 18 липня комісія Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) під керівництвом Річарда Макларена знайшла докази підтримки Міністерством спорту Російської Федерації і Центром спортивної підготовки (ЦСП) допінговою програми в російському спорті.