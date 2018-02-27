Госдепартамент призвал РФ убедиться в том, что все виновные в убийстве Немцова наказаны

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60060 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 72508 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 75373 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106342 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100107 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104396 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111391 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117061 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122755 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134260 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Госдепартамент призвал РФ убедиться в том, что все виновные в убийстве Немцова наказаны

Госдепартамент призвал РФ убедиться в том, что все виновные в убийстве Немцова наказаны

Киев  •  УНН

 • 7813 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Соединенные Штаты призвали правительство Российской Федерации убедиться в том, что все причастные к убийству российского оппозиционного политика Бориса Немцова предстали перед правосудием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науерт.

“Мы чтим память Бориса Немцова, его жизнь и его работы, и мы вновь призываем правительство России отстаивать свои обязательства по охране и продвижению общепризнанных прав человека, в том числе свободы слова, свободы мирных собраний и свободы создания ассоциаций”, — отмечается в документе. “Мы призываем российское правительство убедиться в том, что все причастные к этому преступлению — в том числе те, кто дал указание его сделать — предстали перед правосудием”, — добавила Науерт.

Напомним, российского оппозиционного политика, депутата Ярославской городской думы Бориса Немцова застрелили в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Немцов шел по Большому Каменному мосту со спутницей — гражданкой Украины Дурицкой. По факту убийства Б. Немцова ГУ СК России по Москве открыто уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). 13 июля прошлого года Московский окружной военный суд признал пятерых обвиняемых виновными в убийстве политика и приговорил их на сроки от 11 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Ескерханов получил 14 лет, кроме того, его лишили специального звания прапорщика.

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