Госдепартамент призвал РФ убедиться в том, что все виновные в убийстве Немцова наказаны

“Мы чтим память Бориса Немцова, его жизнь и его работы, и мы вновь призываем правительство России отстаивать свои обязательства по охране и продвижению общепризнанных прав человека, в том числе свободы слова, свободы мирных собраний и свободы создания ассоциаций”, — отмечается в документе. “Мы призываем российское правительство убедиться в том, что все причастные к этому преступлению — в том числе те, кто дал указание его сделать — предстали перед правосудием”, — добавила Науерт.

Напомним, российского оппозиционного политика, депутата Ярославской городской думы Бориса Немцова застрелили в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Немцов шел по Большому Каменному мосту со спутницей — гражданкой Украины Дурицкой. По факту убийства Б. Немцова ГУ СК России по Москве открыто уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). 13 июля прошлого года Московский окружной военный суд признал пятерых обвиняемых виновными в убийстве политика и приговорил их на сроки от 11 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Ескерханов получил 14 лет, кроме того, его лишили специального звания прапорщика.