Держдепартамент закликав РФ переконатися в тому, що всі винні у вбивстві Нємцова покарані
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Сполучені Штати закликали уряд Російської Федерації переконатися в тому, що всі причетні до вбивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова постали перед правосуддям. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву керівника прес-служби Держдепартаменту США Хезер Науерт.
“Ми шануємо пам’ять Бориса Нємцова, його життя і його праці, і ми знову закликаємо уряд Росії відстоювати свої зобов’язання по охороні і просуванню загальновизнаних прав людини, в тому числі свободи вираження, свободи мирних зібрань та свободи створення асоціацій”, — наголошується в документі. “Ми закликаємо російський уряд переконатися в тому, що всі причетні до цього злочину — в тому числі ті, хто дав вказівку його зробити — постали перед правосуддям”, — додала Науерт.
Нагадаємо, російського опозиційного політика, депутата Ярославської міської думи Бориса Нємцова застрелили у центрі Москви 27 лютого 2015 року. Б.Нємцов йшов по Великому Кам’яному мосту із супутницею — громадянкою України Г.Дурицькою. За фактом вбивства Б. Нємцова ГУ СК Росії у Москві відкрито кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 105 КК РФ (вбивство) і ст. 222 КК РФ (незаконний обіг зброї). 13 липня минулого року Московський окружний військовий суд визнав п’ятьох обвинувачених винними у вбивстві політика і засудив їх на терміни від 11 до 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Ескерханов отримав 14 років, крім того, його позбавили спеціального звання прапорщика.