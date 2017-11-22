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Госдеп США обвинил Тиллерсона в нарушении федерального закона - СМИ

Госдеп США обвинил Тиллерсона в нарушении федерального закона - СМИ

Киев  •  УНН

 • 14908 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Группа из десяти чиновников Государственного департамента США подготовила формальное заявление, которое фактически обвиняет государственного секретаря Рекса Тиллерсона в нарушении федерального закона США о борьбе с принятием детей на службу в иностранные армии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление чиновников, передает УНН.

В документе членов госдепа авторы обвинили Р.Тиллерсон в том, что он нарушил указанный федеральный закон, когда в июне этого года исключил из списка стран-нарушителей по использованию детей-солдат Ирак, Мьянму и Афганистан.

Как отмечает издание, ранее Департамент публично признавал, что в указанных государствах детей могут нанимать на военную службу.

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Ирак и Афганистан являются основными союзниками США в борьбе против боевиков "Исламского государства", а поддержка Мьянмы может помочь США ослабить влияние Китая в Юго-Восточной Азии.

Отмечается, что заявление членов госдепа свидетельствует о сохранении напряженности в отношениях профессиональных дипломатов в госдепартаменте и бывшего главы компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона.

Напомним, Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американскому руководству хорошо известно о количестве казней среди людей из близкого круга лидера КНДР.

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