Держдеп США звинуватив Тіллерсона в порушенні федерального закону - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Група з десяти чиновників Державного департаменту США підготувала формальну заяву, яка фактично звинувачує державного секретаря Рекса Тіллерсона в порушенні федерального закону США про боротьбу з прийняттям дітей на службу в іноземні армії. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву посадовців, передає УНН.
В документі членів держдепу автори звинуватили Р.Тіллерсона в тому, що він порушив зазначений федеральний закон, коли в червні цього року виключив зі списку країн-порушників щодо використання дітей-солдатів Ірак, М'янму і Афганістан.
Як зазначає видання, раніше Департамент публічно визнавав, що в зазначених державах дітей можуть наймати на військову службу.
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Ірак і Афганістан являються основними союзниками США в боротьбі проти бойовиків "Ісламської держави", а підтримка М'янми може допомогти США послабити вплив Китаю в Південно-Східній Азії.
Зазначається, що заява членів держдепу свідчить про збереження напруженості у відносинах професійних дипломатів в держдепартаменті та колишнього голови компанії ExxonMobil Рекса Тіллерсона.
Нагадаємо, Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що американському керівництву добре відомо про кількість страт серед людей з близького кола лідера КНДР.