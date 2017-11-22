Держдеп США звинуватив Тіллерсона в порушенні федерального закону - ЗМІ

В документі членів держдепу автори звинуватили Р.Тіллерсона в тому, що він порушив зазначений федеральний закон, коли в червні цього року виключив зі списку країн-порушників щодо використання дітей-солдатів Ірак, М'янму і Афганістан.

Як зазначає видання, раніше Департамент публічно визнавав, що в зазначених державах дітей можуть наймати на військову службу.

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Ірак і Афганістан являються основними союзниками США в боротьбі проти бойовиків "Ісламської держави", а підтримка М'янми може допомогти США послабити вплив Китаю в Південно-Східній Азії.

Зазначається, що заява членів держдепу свідчить про збереження напруженості у відносинах професійних дипломатів в держдепартаменті та колишнього голови компанії ExxonMobil Рекса Тіллерсона.

Нагадаємо, Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що американському керівництву добре відомо про кількість страт серед людей з близького кола лідера КНДР.