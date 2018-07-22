Госдеп: США приветствуют эвакуацию из Сирии активистов "Белых касок" с семьями
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Соединенные Штаты приветствуют эвакуацию из юго-западной Сирии членов сирийской НПО “Белые каски” и их семей, а также высоко ценят роль Израиля в этом процессе. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-службы Госдепартамента, передает УНН.
“Соединенные Штаты приветствуют безопасную эвакуацию более чем 400 членов сирийской гражданской обороны, более известных как „Белые каски“, а также их семей, из юго-западной Сирии. Мы рады, что эти храбрые добровольцы, спасшие тысячи жизней, теперь находятся в безопасности”, — отмечается в документе.
Кроме того, Госдепартамент обратился с призывом к правительству Сирии и России “выполнять свои обязательства, покончить с насилием и защитить всех мирных жителей Сирии, включая работников гуманитарных миссий, таких, как „Белые каски“, в регионах, которые прежде являлись частью зоны деэскалации на юго-западе Сирии и по всей ее территории”.
Как сообщал УНН, Германия примет 50 активистов “Белых касок” из Сирии.