Госдеп: США приветствуют эвакуацию из Сирии активистов "Белых касок" с семьями

“Соединенные Штаты приветствуют безопасную эвакуацию более чем 400 членов сирийской гражданской обороны, более известных как „Белые каски“, а также их семей, из юго-западной Сирии. Мы рады, что эти храбрые добровольцы, спасшие тысячи жизней, теперь находятся в безопасности”, — отмечается в документе.

Кроме того, Госдепартамент обратился с призывом к правительству Сирии и России “выполнять свои обязательства, покончить с насилием и защитить всех мирных жителей Сирии, включая работников гуманитарных миссий, таких, как „Белые каски“, в регионах, которые прежде являлись частью зоны деэскалации на юго-западе Сирии и по всей ее территории”.

Как сообщал УНН, Германия примет 50 активистов “Белых касок” из Сирии.