Держдеп: США вітають евакуацію з Сирії активістів "Білих касок" з сім'ями
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Сполучені Штати вітають евакуацію з південно-західної Сирії членів сирійської НУО “Білі каски” і їх сімей, а також високо цінують роль Ізраїлю в цьому процесі. Про це йдеться в поширеній у неділю заяві прес-служби Держдепартаменту, передає УНН.
“Сполучені Штати вітають безпечну евакуацію більш ніж 400 членів сирійської цивільної оборони, більш відомих як „Білі каски“, а також їх сімей, з південно-західної Сирії. Ми раді, що ці хоробрі добровольці, які врятували тисячі життів, тепер знаходяться в безпеці”, — наголошується в документі.
Крім того, Держдепартамент звернувся із закликом до уряду Сирії і Росії “виконувати свої зобов’язання, покінчити з насильством і захистити всіх мирних жителів Сирії, включаючи працівників гуманітарних місій, таких, як „Білі каски“, в регіонах, які раніше були частиною зони деескалації на південному заході Сирії і по всій її території”.
Як повідомляв УНН, Німеччина прийме 50 активістів “Білих касок” з Сирії.