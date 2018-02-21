Госдеп США - Украине: предстоящие президентские выборы - не повод приостанавливать реформы

"Мы поддерживаем Украину, потому что Соединенные Штаты верят, что Украина имеет грандиозный потенциал. Это в наших интересах, чтобы Украина стала успешной, стабильной, здоровой, процветающей европейской нацией. Мы хотим, чтобы вы доказали, что ваши недоброжелатели ошибаются, чтобы вы показали, что предстоящие выборы - это не повод для приостановления реформ, что Украина не позволит разделить ее дезинформацией, что Украина не соблазнится обманчивым выбором между стабильностью и свободой. Украина имеет и должна иметь и то, и другое", - сказал он.

По мнению Салливана, борьба с коррупцией является столь же важной для Украины, как и борьба против российской агрессии.

"Если Украина успешно проведет кампанию по преодолению коррупции, она скомпроментирует российскую пропаганду, которая показывает Украину неудачником. Мы приглашаем вас дать отпор коррумпированному авторитарному прошлому. Не принимайте это как повседневность, потому что вы заслуживаете большего. Украинская борьба с коррупцией является столь же важной, как и борьба с российской агрессией. Эти две борьбы являются двумя сторонами одной медали. Преодоление обеих является делом национальной безопасности. Абсолютно критически для Украины давить вперед с глубокими, всеобъемлющими и своевременными реформами", - подчеркнул заместитель Госсекретаря США.

Ранее заместитель Государственного секретаря США Джон Салливан отметил, что Соединенные Штаты Америки поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и никогда не примут идею об обмене одного украинского региона на другой.