Держдеп США - Україні: майбутні президентські вибори - не привід призупиняти реформ

“Ми підтримуємо Україну, тому що Сполучені Штати вірять, що Україна має грандіозний потенціал. Це в наших інтересах, щоб Україна стала успішною, стабільною, здоровою, процвітаючою європейською нацією. Ми хочемо, щоб ви довели, що ваші недоброзичливці помиляються, щоб ви показали, що майбутні вибори — це не привід для призупинення реформ, що Україна не дозволить розділити її дезінформацією, що Україна не спокуситься оманливим вибором між стабільністю та свободою. Україна має і повинна мати і те, і інше”, — сказав він.

На думку Саллівана, боротьба з корупцією є настільки ж важливою для України, як і боротьба проти російської агресії.

“Якщо Україна успішно проведе кампанію з подолання корупції, вона скомпроментує російську пропаганду, яка показує Україну невдахою. Ми заохочуємо вас дати відсіч корумпованому авторитарному минулому. Не приймайте це як повсякденність, бо ви заслуговуєте більшого. Українська боротьба з корупцією є настільки ж важливою, як і боротьба з російською агресією. Ці дві боротьби є двома сторонами однієї медалі. Подолання обох є справою національної безпеки. Абсолютно критичним є для України тиснути вперед з глибокими, всеосяжними і вчасними реформами”, — підкреслив заступник Держсекретаря США.

Раніше заступник Державного секретаря США Джон Салліван наголосив, що Сполучені Штати Америки підтримують суверенітет та територіальну цілісність України та ніколи не приймуть ідею про обмін одного українського регіону на інший.