Госдеп США: Россия должна прекратить конфликт на Донбассе и оккупацию Крыма

Президент Владимир Зеленский ранее заявил в опубликованном в понедельник интервью газете Financial Times, что считает необходимым внести изменения в минские соглашения и увеличить число участников переговоров в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и Россия), добавив к ним США, Великобританию и Канаду.
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Позже в США отреагировали на предложение Зеленского изменить "Минск": призвали РФ отказаться от своей позиции.