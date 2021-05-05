Госдеп США: Россия должна прекратить конфликт на Донбассе и оккупацию Крыма

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник заявил о необходимости добиваться от Москвы соблюдения нею своих международных обязательств. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Мы должны работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлекать Россию к ответственности за ее действия и оказать давление на Москву, чтобы она придерживалась своих международных обязательств", - заявил Блинкен.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сделал репост сообщения Блинкена. "Россия должна выполнять свои обязательства в рамках минских соглашений и добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины. Она также должна прекратить незаконную оккупацию Крыма", - добавил Прайс.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский ранее заявил в опубликованном в понедельник интервью газете Financial Times, что считает необходимым внести изменения в минские соглашения и увеличить число участников переговоров в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и Россия), добавив к ним США, Великобританию и Канаду.

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Позже в США отреагировали на предложение Зеленского изменить "Минск": призвали РФ отказаться от своей позиции.

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