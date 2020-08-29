Госдеп США прокомментировал заявление Путина о задержании "вагнеровцев" в Беларуси

"Нам известно о сообщениях о подступное использование Россией марионеточных сил. Эти истории отвлекают внимание от настоящей проблемы, которая заключается в том, что Россия использует эти силы для сокрытия собственных настойчивых усилий поставить правительства других стран в неудобное положение, усилить раздор внутри стран, поддержать автократов, и сеять хаос в целом, чтобы дать России возможность влиять на события глобально. Открытые усилия России лишить народ Беларуси суверенных прав неприемлемы", - заявила пресс-секретарь Государственного департамента США.

Как сообщает DW, по словам Путина, лиц, в Беларуси объявили боевиками ЧВК "Вагнера", "затянули" на территорию Беларуси под легальным поводом, и "представили в качестве возможной ударной силы для раскатывания ситуации в ходе предвыборной кампании".

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Ортагус также отметила, что Соединенные Штаты Америки поддерживают право народа Беларуси избирать своих лидеров "из действительно свободные и честные выборы с независимым наблюдателями, и за пределами ненадлежащего влияния российских спецслужб".

"Наглое использование Москвой наемников ЧВК "Вагнера" во всем мире обогащает российскую элиту в ущерб странам в которых она работает. Использование Россией кампаний влияния для ослабления противников и подавления голоса народа неприемлемо", - заявила Ортагус.

В середине августа наемники ЧВК "Вагнера", задержаны в Минске в конце июля, вернулись в Россию.