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"Політичними моментами ми не цікавилися": у РФ показали інтерв’ю з "вагнерівцями"

"Політичними моментами ми не цікавилися": у РФ показали інтерв’ю з "вагнерівцями"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Російський державний “Перший канал” увечері 16 серпня показав інтерв’ю з чоловіками, яких представили висланими з Білорусі росіянами. Вони заявили, що "не цікавилися політичними моментами і не знали навіть про президентські вибори в Білорусі". Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

"Російський державний “Перший канал” увечері 16 серпня показав інтерв’ю з чоловіками, яких представили висланими з Білорусі росіянами. Інтерв’ю зняте на вулиці, його дають двоє чоловіків в масках і кепках, насунутих на очі, також у кадрі присутній ще один чоловік у кепці, масці й сонячних окулярах“, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ведучий не називає їхніх імен і не каже, що вони є бойовиками “ПВК Вагнера”, як раніше заявляла білоруська влада.

"Їх представляють як “росіян, які стали жертвами провокації українських спецслужб”. Цю ж версію раніше протягом тижня поширювали й інші провладні медіа в Росії“, — додали в повідомленні.

Чоловіки на відео кажуть, що роботу “охорони” їм нібито пропонував якийсь “куратор”, який дзвонив із сирійського номера.

Робота з охорони нафтових родовищ нібито мала бути в Лівії і Венесуелі. “Куратор” окремо цікавився у росіян про те, чи брали вони участь у бойових діях на Донбасі. У Білорусі чоловіки застрягли, за їхніми словами, через те, що жінка, яка займалася логістикою їхньої поїздки, сказала їм, що не може зістикувати рейси для великої групи.

“Вона сказала, що у неї не виходить зістикувати рейси Мінськ — Стамбул, Стамбул — Гавана, Гавана — Каракас. Сказала, що замовить нам нові квитки. Після чого запропонувала нам санаторій в Білорусі”, — розповів співрозмовник “Першого каналу”.

Про майбутні вибори президента Білорусі, за словами чоловіків, вони раніше нічого не знали і дізналися вже коли вже перебували в країні.

“Політичними моментами не цікавилися, бо у нас це просто була транзитна країна, дружня країна щодо Російської Федерації", — сказав один із них.

Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що затримані на території Білорусі 32 бойовики ПВК “Вагнера” були повернуті в Російську Федерацію.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на передачу Білоруссю бойовиків ПВК “Вагнера” на територію Росії, вказавши, що "це дивно, некоректно й точно неприйнятно в дружніх міждержавних відносинах" і що білоруська сторона залишила звернення Офісу Генерального прокурора України щодо видачі затриманих до України без відповіді.

Як повідомляв УНН, 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 людини, деякі з них були представниками приватної військової компанії "Вагнер". Імена багатьох затриманих є в списку сайту "Миротворець". Більшість з них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донбасу. Водночас, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що Росія "не визнає українське громадянство" затриманих у Білорусі найманців ПВК "Вагнера".

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