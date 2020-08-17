"Политическими моментами мы не интересовались": в РФ показали интервью с "вагнеровцами"

"Российский государственный "Первый канал" вечером 16 августа показал интервью с мужчинами, которых представили высланными из Беларуси россиянами. Интервью снято на улице, его дают двое мужчин в масках и кепках, надвинутых на глаза, также в кадре присутствует еще один человек в кепке, маске и солнечных очках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведущий не называет их имен и не говорит, что они являются боевиками "ЧВК Вагнера", как ранее заявляли белорусские власти.

"Их представляют как "россиян, ставших жертвами провокации украинских спецслужб". Эту же версию ранее в течение недели распространяли и другие провластные медиа в России", - добавили в сообщении.

Мужчины на видео говорят, что работу по "охране" им якобы предлагал некий "куратор", который звонил с сирийского номера.

Работа по охране нефтяных месторождений якобы должна была быть в Ливии и Венесуэле. "Куратор" отдельно интересовался у россиян о том, принимали ли они участие в боевых действиях на Донбассе. В Беларуси мужчины застряли, по их словам, из-за того, что женщина, которая занималась логистикой их поездки, сказала им, что не может состыковать рейсы для большой группы.

"Она сказала, что у нее не получается состыковать рейсы Минск - Стамбул, Стамбул - Гавана, Гавана - Каракас. Сказала, что закажет нам новые билеты. После чего предложила нам санаторий в Беларуси", - рассказал собеседник "Первого канала".

О предстоящих выборах президента Беларуси, по словам мужчин, они раньше ничего не знали и узнали, уже когда находились в стране.

"Политическими моментами не интересовались, потому что у нас это просто была транзитная страна, дружественная страна по отношению к Российской Федерации", - сказал один из них.

Напомним, 14 августа стало известно, что задержанные на территории Беларуси 32 боевика ЧВК "Вагнера" были возвращены в Российскую Федерацию.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на передачу Беларусью боевиков ЧВК "Вагнера" на территорию России, указав, что "это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях" и что белорусская сторона оставила обращение Офиса Генерального прокурора Украины о выдаче задержанных в Украину без ответа.

Как сообщал УНН, 29 июля белорусскими правоохранительными органами были задержаны 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнер". Имена многих задержанных в списке сайта "Миротворец". Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса. В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия "не признает украинское гражданство" задержанных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнера".