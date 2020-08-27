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Путін заявив, що затримання "вагнерівців" у Білорусі було спецоперацією України та США

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент Росії Володимир Путін вважає, що затримання 33 росіян у Білорусі наприкінці липня було нібито спільною акцією українських і американських спецслужб, які "затягли" громадян РФ до Мінську. Про це він заявив в інтерв'ю одному з російських каналів, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Путін заявив, що затримання "вагнерівців" у Білорусі було спецоперацією України та США

"Це операція українських спецслужб спільно з американськими. Зараз це достовірно відомо. Деякі учасники цього процесу, спостерігачі, люди добре поінформовані тепер навіть не приховують це", - сказав він.

Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що затримані на території Білорусі 32 бойовики ПВК "Вагнера" були повернуті в Російську Федерацію. Міністерство закордонних справ України заявило, що взяло до уваги рішення Республіки Білорусь про видачу 32-х бойовиків ПВК "Вагнера" Росії.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на передачу Білоруссю бойовиків ПВК "Вагнер" на територію Росії, вказавши, що "це дивно, некоректно і точно неприйнятно в дружніх міждержавних відносинах" і що білоруська сторона залишила звернення Офісу Генерального прокурора України про видачу затриманих в Україну без відповіді.

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