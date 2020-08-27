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Путин заявил, что задержание "вагнеровцев" в Беларуси было спецоперацией Украины и США

Киев • УНН

 • 23687 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент России Владимир Путин считает, что задержание 33 россиян в Беларуси в конце июля было якобы совместной акцией украинских и американских спецслужб, которые "затащили" граждан РФ в Минск. Об этом он заявил в интервью одному из российских каналов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Путин заявил, что задержание "вагнеровцев" в Беларуси было спецоперацией Украины и США

"Это операция украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса, наблюдатели, люди хорошо информированные теперь даже не скрывают это", - сказал он.

Напомним, 14 августа стало известно, что задержанные на территории Беларуси 32 боевика ЧВК "Вагнера" были возвращены в Российскую Федерацию. Министерство иностранных дел Украины заявило, что приняло во внимание решение Республики Беларусь о выдаче 32-х боевиков ЧВК "Вагнера" России.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на передачу Беларусью боевиков ЧВК "Вагнер" на территорию России, указав, что "это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях" и что белорусская сторона оставила обращение Офиса Генерального прокурора Украины о выдаче задержанных в Украину без ответа.

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