Госдеп назвал тему для обсуждения на встрече Путина и Байдена
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент США Джо Байден на возможную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным сможет обсудить стабилизацию отношений двух стран. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабе, передает УНН.
Детали
По словам Блинкена, Соединенные Штаты будут внимательно следить за действиями Москвы, и Вашингтон ответит, “если она решит действовать безрассудно или агрессивно”.
В то же время госсекретарь подчеркнул, что США не хотят эскалации, а стремятся к более стабильных отношений с Россией. “И если Россия будет двигаться в этом направлении, мы сделаем так же. Думаю, что у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом непосредственно”, — считает Блинкен.
Что предшествовало
До этого советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан говорил, что отдельной темой переговоров будет ситуация в Украине, в частности — обострение вооруженного конфликта на Донбассе.
В середине апреля президенты двух стран поговорили по телефону, в ходе беседы Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории в “третьей стране”. В Белом доме допустили, что встреча может состояться летом.