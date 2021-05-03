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Госдеп назвал тему для обсуждения на встрече Путина и Байдена

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент США Джо Байден на возможную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным сможет обсудить стабилизацию отношений двух стран. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабе, передает УНН.

Детали

По словам Блинкена, Соединенные Штаты будут внимательно следить за действиями Москвы, и Вашингтон ответит, “если она решит действовать безрассудно или агрессивно”.

В то же время госсекретарь подчеркнул, что США не хотят эскалации, а стремятся к более стабильных отношений с Россией. “И если Россия будет двигаться в этом направлении, мы сделаем так же. Думаю, что у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом непосредственно”, — считает Блинкен.

Что предшествовало

До этого советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан говорил, что отдельной темой переговоров будет ситуация в Украине, в частности — обострение вооруженного конфликта на Донбассе.

В середине апреля президенты двух стран поговорили по телефону, в ходе беседы Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории в “третьей стране”. В Белом доме допустили, что встреча может состояться летом.

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