Держдеп назвав тему для обговорення на зустрічі Путіна і Байдена

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент США Джо Байден на можливу зустріч зі своїм російським колегою Володимиром Путіним зможе обговорити стабілізацію відносин двох країн. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на прес-конференції з главою МЗС Великої Британії Домініком Раабе, передає УНН.

Деталі

За словами Блінкена, Сполучені Штати будуть уважно стежити за діями Москви, і Вашингтон відповість, “якщо вона вирішить діяти нерозважливо або агресивно”.

У той же час держсекретар підкреслив, що США не хочуть ескалації, а прагнуть до більш стабільних відносин з Росією. “І якщо Росія буде рухатися в цьому напрямку, ми зробимо так само. Думаю, що у президента Байдена буде можливість, коли він зустрінеться з президентом Путіним, поговорити про це безпосередньо”, — вважає Блінкен.

Що передувало

До цього радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван говорив, що окремою темою переговорів буде ситуація в Україні, зокрема — загострення збройного конфлікту на Донбасі.

В середині квітня президенти двох країн поговорили по телефону, в ході бесіди Байден запропонував Путіну зустрітися на нейтральній території в “третій країні”. У Білому домі допустили, що зустріч може відбутися влітку.

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