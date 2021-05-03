Держдеп назвав тему для обговорення на зустрічі Путіна і Байдена
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент США Джо Байден на можливу зустріч зі своїм російським колегою Володимиром Путіним зможе обговорити стабілізацію відносин двох країн. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на прес-конференції з главою МЗС Великої Британії Домініком Раабе, передає УНН.
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За словами Блінкена, Сполучені Штати будуть уважно стежити за діями Москви, і Вашингтон відповість, “якщо вона вирішить діяти нерозважливо або агресивно”.
У той же час держсекретар підкреслив, що США не хочуть ескалації, а прагнуть до більш стабільних відносин з Росією. “І якщо Росія буде рухатися в цьому напрямку, ми зробимо так само. Думаю, що у президента Байдена буде можливість, коли він зустрінеться з президентом Путіним, поговорити про це безпосередньо”, — вважає Блінкен.
Що передувало
До цього радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван говорив, що окремою темою переговорів буде ситуація в Україні, зокрема — загострення збройного конфлікту на Донбасі.
В середині квітня президенти двох країн поговорили по телефону, в ході бесіди Байден запропонував Путіну зустрітися на нейтральній території в “третій країні”. У Білому домі допустили, що зустріч може відбутися влітку.