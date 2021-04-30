У Білому домі підтвердили підготовку зустрічі Байдена і Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна запланована цього літа. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час виступу на вебінарі Aspen Security Forum, передає УНН з посиланням на газету Today.
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"Ми активно обговорюємо це питання (про зустріч - ред.), я розмовляв зі своїм (російським) колегою ... сьогодні вранці. Ми намагаємося скласти план саміту цього літа", - сказав Салліван.
Доповнення
Канцлер Австрійської Республіки Себастьян Курц подзвонив президенту РФ Володимиру Путіну. Як повідомили в Кремлі, говорили про Україну, російського опозиціонера Навального і майбутню зустріч президентів США і РФ, яку може прийняти Відень.
Під час останньої телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустріч у третій країні для розмови про питання, що становлять спільний інтерес, в тому числі і про Україну.
Зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена планується в літні місяці, але точна дата і країна проведення поки не визначені.