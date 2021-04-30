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Курц предложил Путину провести встречу с Байденом в Вене

Курц предложил Путину провести встречу с Байденом в Вене

Киев  •  УНН

 • 20520 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Канцлер Австрийской Республики Себастьян Курц позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Как сообщили в Кремле, говорили об Украине, российском оппозиционере Навальном и предстоящей встрече президентов США и РФ, которую может принять Вена, передает УНН.

Цитата

"Федеральный канцлер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если о ее проведении будет достигнута соответствующая договоренность", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщили в Кремле, во время разговора также рассмотрели некоторые актуальные вопросы российско-австрийских отношений, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также перспективы активизации работы различных механизмов двустороннего сотрудничества.

"По просьбе Себастьяна Курца Владимир Путин объяснил подходы России к урегулированию внутриукраинского кризиса с акцентом на необходимость полного и безусловного выполнения киевской властью Минских соглашений. При обсуждении ситуации вокруг Белоруссии с российской стороны подчеркнута неприемлемость вмешательства извне во внутренние дела этой страны. Поднимался и вопрос о А.Навальном", - говорится в сообщении.

Напомним

Во время последнего телефонного разговора Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора о вопросах, представляющих общий интерес, в том числе и об Украине.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена планируется в летние месяцы, но точная дата и страна проведения пока не определены.

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