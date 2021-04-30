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Курц запропонував Путіну провести зустріч із Байденом у Відні

Курц запропонував Путіну провести зустріч із Байденом у Відні

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Канцлер Австрійської Республіки Себастіан Курц зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну. Як повідомили у Кремлі, говорили про Україну, російського опозиціонера Навального та майбутню зустріч президентів США та РФ, яку може прийняти Відень, передає УНН.

Цитата

"Федеральний канцлер запропонував розглянути кандидатуру Відня як місця можливої ​​російсько-американської зустрічі на вищому рівні, якщо про її проведення буде досягнута відповідна домовленість", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомили у Кремлі, під час розмови також розглянули деякі актуальні питання російсько-австрійських відносин, включаючи взаємодію в боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції, а також перспективи активізації роботи різних механізмів двостороннього співробітництва.

"На прохання Себастіана Курца Володимир Путін пояснив підходи Росії до врегулювання внутрішньоукраїнського кризи з акцентом на необхідність повного і безумовного виконання київською владою Мінських угод. Під час обговорення ситуації навколо Білорусії з російської сторони підкреслена неприйнятність втручання ззовні у внутрішні справи цієї країни. Порушувалося й питання про О.Навального", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Під час останньої телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустріч в третій країні для розмови про питання, що становлять спільний інтерес, в тому числі і про Україну.

Зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена планується в літні місяці, але точна дата і країна проведення поки не визначені.

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