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В Белом доме подтвердили подготовку встречи Байдена и Путина

В Белом доме подтвердили подготовку встречи Байдена и Путина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина запланирована этим летом. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время выступления на вебинаре Aspen Security Forum, передает УНН со ссылкой на газету Today.

Цитата

“Мы активно обсуждаем этот вопрос (о встрече —ред.),я разговаривал со своим (российским) коллегой ... сегодня утром. Мы пытаемся составить план саммита этим летом”, — сказал Салливан.

Дополнение

Канцлер Австрийской Республики Себастьян Курц позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Как сообщили в Кремле, говорили об Украине, российском оппозиционере Навальном и предстоящей встрече президентов США и РФ, которую может принять Вена.

Во время последнего телефонного разговора Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора о вопросах, представляющих общий интерес, в том числе и об Украине.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена планируется в летние месяцы, но точная дата и страна проведения пока не определены.

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