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Госбюджет-2018: основные заложенные показатели

Госбюджет-2018: основные заложенные показатели

Киев  •  УНН

 • 23652 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Верховная Рада на пленарном заседание 7 декабря планирует рассмотреть проект Государственного бюджета Украины на 2018 год. Пока идут "торги" за голоса, УНН решил опубликовать информацию об основных показателях главного финансового документа страны.

Проект Госбюджета предусматривает доходы в 913,6 млрд грн, что на 142,3 млрд грн (18,5%) больше по сравнению с 2017 годом.

Расходы заложены в проект бюджета на уровне 988,6 млрд грн, что на 147,2 млрд грн (17,5%) больше по сравнению с 2017 годом.

Проектом предусмотрен дефицит на уровне 81,8 млрд грн, то есть 2,4% ВВП. Что касается вопроса государственного долга, то Кабмин предложил цифру в 1999,3 млрд грн, то есть 60% ВВП против 63% в 2017 году.

Основные макропоказатели, заложенные в проекте бюджета:

  • рост реального ВВП - 3%;
  • номинальный ВВП - 3 332,2 млрд грн;
  • индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) - 109%;
  • индекс цен производителей (декабрь к декабрю предыдущего года) - 110,3%;
  • уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет - 9,1%.

В бюджете планируется заложить рост минимальной заработной платы до 3 723 грн с 1 января 2018 года. Прожиточный минимум установлен на уровне 1 700 грн с последующим повышением в течение года.

Инфраструктура и сельское хозяйство

Предусмотрено 46,7 млрд грн на Дорожный фонд; 1,6 млрд грн на функционирование фонда энергоэффективности и 0,4 млрд грн на реализацию Государственной целевой экономической программы по энергосбережению; 7,3 млрд грн на поддержку развития агропромышленного комплекса, в том числе 4 млрд грн - поддержка животноводства; 2,9 млрд грн на поддержку угольной отрасли; 1,8 млрд грн разработка и реализация 11 государственных инвестиционных проектов.

Оборонный сектор

На безопасность и оборону предполагается выделить 5% ВВП, то есть 165,3 млрд грн, что по сравнению с 2017 годом больше на 28,8 млрд грн.

Медицинская отрасль

6,9 млрд грн планируется выделить на приобретение медикаментов, лечебное питание, а также на возмещение стоимости отдельных лекарственных средств.

Образование

На повышение зарплат педагогов предусмотрено 6,7 млрд грн, а 3,6 млрд грн - на академические стипендии.

4,5 млрд грн предусмотрено на финансирование дипломатической службы, на 0500000000 больше, чем в 2017 году.

362,5 млн грн хотят выделить на мероприятия в сфере национального информационного пространства, на 330 млн грн больше по сравнению с 2017 годом.

483,2 млн грн на финансирование системы государственного иновещания Украины, или в 2,2 раза больше 2017 году.

990 млн грн на поддержку общественной национальной телерадиокомпании.

1 млрд грн на государственную поддержку отечественного кинематографа.

300 млн грн на обеспечение строительства второй очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора".

200 млн грн на проектирование и строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции достоинства.

11,5 млрд грн субвенции на строительство, ремонт и содержание дорог.

16,5 млрд грн дополнительная дотация на осуществление переданных из госбюджета расходов с утриманння учебных заведений на здравоохранение.

По материалам Кабинета министров

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