Держбюджет-2018: основні закладені показники
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Верховна Рада на пленарному засідання 7 грудня планує розглянути проект Державного бюджету України на 2018 рік. Поки йдуть "торги" за голоси, УНН вирішив опублікувати інформацію щодо основних показників головного фінансового документу держави.
Проект Держбюджету передбачає доходи у 913,6 млрд грн, що на 142,3 млрд грн (18,5%) більше порівняно із 2017 роком.
Видатки закладені до проекту бюджету на рівні 988,6 млрд грн, що на 147,2 млрд грн (17,5%) більше порівняно із 2017 роком.
Проектом передбачений дефіцит на рівні 81,8 млрд грн, тобто 2,4% ВВП. Щодо державного боргу, то Кабмін запропонував цифру у 1999,3 млрд грн, тобто 60% ВВП проти 63% у 2017 році.
Основні макропоказники, закладені у проекті бюджету:
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- зростання реального ВВП – 3%;
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- номінальний ВВП – 3 332,2 млрд грн;
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- індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 109%;
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- індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) – 110,3%;
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- рівень безробіття населення віком 15-70 років – 9,1%.
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У бюджеті планують закласти зростання мінімальної заробітної плати до 3 723 грн з 1 січня 2018 року. Прожитковий мінімум встановлено на рівні 1 700 грн з подальшим підвищенням протягом року.
Інфраструктура та сільське господарство
Передбачено 46,7 млрд грн на Дорожній фонд; 1,6 млрд грн на функціонування фонду енергоефективності і 0,4 млрд грн на реалізацію Державної цільової економічної програми з енергозбереження; 7,3 млрд грн на підтримку розвитку агропромислового комплексу, в тому числі 4 млрд грн – підтримка тваринництва; 2,9 млрд грн на підтримку вугільної галузі; 1,8 млрд грн розроблення та реалізація 11 державних інвестиційних проектів.
Оборонний сектор
На безпеку та оборону передбачається виділити 5% ВВП, тобто 165,3 млрд грн, що порівняно з 2017 роком більше на 28,8 млрд грн.
Медична галузь
6,9 млрд грн планують виділити на придбання медикаментів, лікувальне харчування, а також на відшкодування вартості окремих лікарських засобів.
Освіта
На підвищення зарплат педагогів передбачено 6,7 млрд грн, а 3,6 млрд грн - на академічні стипендії.
4,5 млрд грн передбачено на фінансування дипломатичної служби, що на 0,5 млрд більше, ніж у 2017 році.
362,5 млн грн хочуть виділити на заходи у сфері національного інформаційного простору, що на 330 млн грн більше у порівнянні з 2017 роком.
483,2 млн грн на фінансування системи державного іномовлення України, або у 2,2 рази більше 2017 році.
990 млн грн на підтримку суспільної національної телерадіокомпанії.
1 млрд грн на державну підтримку вітчизняного кінематографу.
300 млн грн на забезпечення будівництва другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору".
200 млн грн на проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності.
11,5 млрд грн субвенція на будівництво, ремонт і утримання доріг.
16,5 млрд грн додаткова дотація на здійснення переданих з держбюджету видатків з утриманння закладів освіти на охорону здоров’я.
За матеріалами Кабінету міністрів