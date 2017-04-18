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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 18829 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 79064 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140335 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110919 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112823 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110095 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102414 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Государственного исполнителя в Киевской области будут судить за взятку

Государственного исполнителя в Киевской области будут судить за взятку

Киев  •  УНН

 • 9654 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Главного государственного исполнителя в г. Белая Церковь Киевской области будут судить за взятку в 2 тыс. 800 грн за обещание снять арест с недвижимого имущества. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

"Относительно главного государственного исполнителя Белоцерковского городского отдела Государственной исполнительной службы в Киевской области по факту получения неправомерной выгоды в размере 2800 гривен Белоцерковской местной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение", - говорится в сообщении.

Установлено, что в феврале текущего года в исполнительную службу обратилась пожилая женщина с заявлением о снятии ареста с ¼ части жилой квартиры, принадлежавшей ее сыну. Указанный арест был наложен в рамках гражданского производства.

Для принятия законных мер и рассмотрения вопроса о возможности снятия ареста с имущества рассмотрение указанного заявления было поручено одному из главных государственных исполнителей, которая сообщила женщине о еще одном действующем аресте, наложенном на все имущество ее сына и предложила за материальное вознаграждение в сумме 2800 гривен снять оба ареста.

На следующий день, в служебном кабинете государственного исполнителя, женщина передала правонарушительнице денежные средства, где ее адержали правоохранителями.

Прокуратурой действия злоумышленницы квалифицированы по ч.1 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное ей грозит наказание в виде штрафа от 1 тыс. до 1 тыс. 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок от 3-х до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок от 2-х до 4-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

Как сообщал УНН 23 марта, трех столичных государственных исполнителей задержали за взяточничество.

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