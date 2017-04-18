Государственного исполнителя в Киевской области будут судить за взятку

"Относительно главного государственного исполнителя Белоцерковского городского отдела Государственной исполнительной службы в Киевской области по факту получения неправомерной выгоды в размере 2800 гривен Белоцерковской местной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение", - говорится в сообщении.

Установлено, что в феврале текущего года в исполнительную службу обратилась пожилая женщина с заявлением о снятии ареста с ¼ части жилой квартиры, принадлежавшей ее сыну. Указанный арест был наложен в рамках гражданского производства.

Для принятия законных мер и рассмотрения вопроса о возможности снятия ареста с имущества рассмотрение указанного заявления было поручено одному из главных государственных исполнителей, которая сообщила женщине о еще одном действующем аресте, наложенном на все имущество ее сына и предложила за материальное вознаграждение в сумме 2800 гривен снять оба ареста.

На следующий день, в служебном кабинете государственного исполнителя, женщина передала правонарушительнице денежные средства, где ее адержали правоохранителями.

Прокуратурой действия злоумышленницы квалифицированы по ч.1 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное ей грозит наказание в виде штрафа от 1 тыс. до 1 тыс. 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок от 3-х до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок от 2-х до 4-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

Как сообщал УНН 23 марта, трех столичных государственных исполнителей задержали за взяточничество.