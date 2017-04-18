Державного виконавця на Київщині судитимуть за хабара

"Стосовного головного державного виконавця Білоцерківського міського відділу Державної виконавчої служби в Київській області за фактом отримання неправомірної вигоди у розмірі 2 800 гривень Білоцерківською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт", - йдеться у повідомленні.

Установлено, що в лютому поточного року до виконавчої служби звернулася літня жінка із заявою про зняття арешту з ¼ частини житлової квартири, що належала її сину. Вказаний арешт був накладений у рамках цивільного провадження.

Для вжиття законних заходів та розгляду питання про можливість зняття арешту з майна розгляд вказаної заяви було доручено одному із головних державних виконавців, яка повідомила жінці про ще однин чинний арешт, накладений на все майно її сина та запропонувала за матеріальну винагороду у сумі 2 800 гривень зняти обидва арешти.

На другий день, у службовому кабінеті державного виконавця, жінка передала правопорушниці грошові кошти, де останню одразу було затримано правоохоронцями.

Прокуратурою дії зловмисниці кваліфіковано за ч.1 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

За вчинене правопорушниці загрожує покарання у вигляді штрафу від 1тис. до 1 тис. 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк від 3-х до 6 місяців, або позбавлення волі на строк від 2-х до 4-х років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.

Як повідомляв УНН 23 березня, трьох столичних держвиконавців затримали за хабарництво.