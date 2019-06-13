Госавиаслужба обратилась в суд за разъяснением решения касательно лицензии SkyUp

“10 июня 2019 года Госавиаслужба получила в известность копию постановления Барышевского районного суда Киевской области от 24 мая 2019 года по делу № 355/771/19, которым остановлено действие лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом, выдана Госавиаслужбой ООО “Авиакомпания Скайап”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд отказал истцу в удовлетворении заявления об обеспечении иска в части запрета этой авиакомпании осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до решения дела по существу, исходя, в частности, из того, что такая мера может привести прекращение хозяйственной деятельности предприятия, в свою очередь может привести к ухудшению состоянию прав ответчика.

“Учитывая мотивировочную часть решения суда, а также ввиду того, что ее выполнение усложняется действием положений специального законодательства в сфере лицензирования видов хозяйственной деятельности, Госавиаслужба качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика, 11 июня этого года обратилась в Барышевский районного суда Киевской области с заявлением о разъяснении судебного решения”, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Барышевский районный суд Киевской области не может принимать решения о приостановлении действия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом авиакомпании SkyUp Airlines.