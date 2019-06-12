Омелян: поки я міністр інфраструктури, SkyUp буде літати
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Баришівський районний суд Київської області не може ухвалювати рішення щодо призупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом авіакомпанії SkyUp Airlines. Про це він написав на свої сторінці у Facebook, передає УНН.
"(Баришівський - ред.) районний суд не має жодної компетенції ухвалювати (рішення щодо скасування ліцензії авіакомпанії SkyUp Airlines - ред.), тим більше у забезпечувальній частині. Це є прерогативою виключно адміністративного суду", - написав Омелян.
За його словами, "якби у нас було СБУ чи НАБУ, то вони би вмить з’ясували, як може позивач, яка має більше 30 адмінправопорушень, значна частина яких пов’язана з алкоголем, отримати таке рішення, і хто їй у цьому допомагав". "Ми, до речі, це з’ясували за тиждень", - зауважив міністр.
"Поки я міністр інфраструктури - SkyUp буде літати і компанії нічого не загрожує. Всі пасажири можуть бути певні, що це стабільна авіакомпанія, яка надає якісні та дешеві послуги й жодні політичні "рішення" рейдерів не вплинуть на її роботу і розвиток", - зазначив Омелян.
Нагадаємо, в Україні після перевірок авіакомпанію YANAIR ("ЯнЕйр") тимчасово позбавили права на перельоти через неналежний рівень безпеки.
Раніше Баришівський районний суд Київської області ухвалив рішення "зупинити дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом, яка видана ТОВ "Авіакомпанія Скайап".