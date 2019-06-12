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Омелян: пока я министр инфраструктуры, SkyUp будет летать

Киев • УНН

 • 10535 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Барышевский районный суд Киевской области не может принимать решения о приостановлении действия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом авиакомпании SkyUp Airlines. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Омелян: пока я министр инфраструктуры, SkyUp будет летать

"(Барышевский - ред.) районный суд не имеет никакой компетенции принимать (решение об отмене лицензии авиакомпании SkyUp Airlines - ред.), тем больше в обеспечительной части. Это является прерогативой исключительно административного суда", - написал Омелян.

По его словам, "если бы у нас было СБУ или НАБУ, то они бы моментально выяснили, как может истец, которая имеет более 30 админправонарушений, значительная часть которых связана с алкоголем, получить такое решение, и кто ему в этом помогал". "Мы, кстати, это выяснили за неделю", - отметил министр.

"Пока я министр инфраструктуры - SkyUp будет летать и компании ничего не угрожает. Все пассажиры могут быть уверены, что это стабильная авиакомпания, которая предоставляет качественные и дешевые услуги и никакие политические "решения" рейдеров не повлияют на ее работу и развитие", - отметил Омелян.

Напомним, в Украине после проверок авиакомпанию YANAIR ("ЯнЕйр") временно лишили права на перелеты из-за ненадлежащего уровня безопасности.

Ранее Барышевский районный суд Киевской области принял решение "приостановить действие лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом, выданной ООО "Авиакомпания Скайап".

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