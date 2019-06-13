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Державіаслужба звернулася до суду за роз’ясненням рішення щодо ліцензії SkyUp

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Державна авіаційна служба України звернулася до Баришівського районного суду Київської області за роз’ясненням рішення щодо ліцензії SkyUp. Про це повідомили у прес-службі Державіаслужби, передає УНН.

Державіаслужба звернулася до суду за роз’ясненням рішення щодо ліцензії SkyUp

“10 червня 2019 року Державіаслужба отримала до відома копію ухвали Баришівського районного суду Київської області від 24 травня 2019 року у справі № 355/771/19, якою зупинено дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом, що видана Державіаслужбою ТОВ “Авіакомпанія Скайап”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суд відмовив позивачу у задоволенні заяви про забезпечення позову в частині заборони цій авіакомпанії здійснювати господарську діяльність з перевезення пасажирів повітряним транспортом до вирішення справи по суті, виходячи, зокрема, з того, що такий захід може мати наслідком припинення господарської діяльності підприємства, що у свою чергу може призвести до погіршення стану прав відповідача.

“Враховуючи мотивувальну частину ухвали суду, а також з огляду на те, що її виконання ускладнюється дією положень спеціального законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності, Державіаслужба як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, 11 червня цього року звернулася до Баришівського районного суду Київської області із заявою про роз’яснення судового рішення”, — повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Баришівський районний суд Київської області не може ухвалювати рішення щодо призупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом авіакомпанії SkyUp Airlines.

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