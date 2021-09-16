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Государства ОДКБ решили оснастить коллективные войска "современным вооружением"

Государства ОДКБ решили оснастить коллективные войска "современным вооружением"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ходе заседании Совета коллективной безопасности утвердили план по оснащению Коллективных сил организации современным вооружением. Об этом говорится в сообщении, опубликованном по итогам заседания на официальной сайте ОДКБ, пишет УНН.

Детали

“Главами государств также утвержден план оснащения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами. Это очень важный и своевременный документ, реализация которого позволит вывести на новый качественный уровень наши КСОР”, — отмечается в документе.

Там указано, что из-за напряженной ситуации на таджикско-афганской границе уточнен план оперативного развертывания Коллективных сил ОДКБ в Центрально-Азиатском регионе, а также уточнен состав воинских контингентов и формирований сил специального назначения КСОР ОДКБ.

Также лидеры стран ОДКБ подписали Соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Войск (Коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности.

Дополнение

Ранее ОДКБ заявил, что окажет помощь Таджикистану в случае ухудшения ситуации на границе с Афганистаном.

Накануне госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович выразил мнение, что воинские контингенты стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могут быть размещены на территории Таджикистана в целях охраны границы республики в случае обострения обстановки вокруг Афганистана.

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