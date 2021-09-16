Держави ОДКБ вирішили оснастити колективні війська "сучасним озброєнням"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Лідери країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) в ході засіданні Ради колективної безпеки затвердили план по оснащенню Колективних сил організації сучасним озброєнням. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому за підсумками засідання на офіційному сайті ОДКБ, пише УНН.
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“Главами держав також затверджений план оснащення Колективних сил оперативного реагування (КСОР) ОДКБ сучасним озброєнням, військовою та спеціальною технікою, спеціальними засобами. Це дуже важливий і своєчасний документ, реалізація якого дозволить вивести на новий якісний рівень наші КСОР”, — наголошується в документі.
Там зазначено, що через напружену ситуацію на таджицько-афганському кордоні уточнено план оперативного розгортання Колективних сил ОДКБ в Центрально-Азіатському регіоні, а також уточнено склад військових контингентів і формувань сил спеціального призначення КСОР ОДКБ.
Також лідери країн ОДКБ підписали Угоду про спільне матеріально-технічне і медичне забезпеченні Військ (Колективних сил) Організації Договору про колективну безпеку.
Доповнення
Раніше ОДКБ заявив, що надасть допомогу Таджикистану в разі погіршення ситуації на кордоні з Афганістаном.
Напередодні держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович висловив думку, що військові контингенти країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) можуть бути розміщені на території Таджикистану з метою охорони кордону республіки в разі загострення обстановки навколо Афганістану.