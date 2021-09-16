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Держави ОДКБ вирішили оснастити колективні війська "сучасним озброєнням"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Лідери країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) в ході засіданні Ради колективної безпеки затвердили план по оснащенню Колективних сил організації сучасним озброєнням. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому за підсумками засідання на офіційному сайті ОДКБ, пише УНН.

Деталі

“Главами держав також затверджений план оснащення Колективних сил оперативного реагування (КСОР) ОДКБ сучасним озброєнням, військовою та спеціальною технікою, спеціальними засобами. Це дуже важливий і своєчасний документ, реалізація якого дозволить вивести на новий якісний рівень наші КСОР”, — наголошується в документі.

Там зазначено, що через напружену ситуацію на таджицько-афганському кордоні уточнено план оперативного розгортання Колективних сил ОДКБ в Центрально-Азіатському регіоні, а також уточнено склад військових контингентів і формувань сил спеціального призначення КСОР ОДКБ.

Також лідери країн ОДКБ підписали Угоду про спільне матеріально-технічне і медичне забезпеченні Військ (Колективних сил) Організації Договору про колективну безпеку.

Доповнення

Раніше ОДКБ заявив, що надасть допомогу Таджикистану в разі погіршення ситуації на кордоні з Афганістаном.

Напередодні держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович висловив думку, що військові контингенти країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) можуть бути розміщені на території Таджикистану з метою охорони кордону республіки в разі загострення обстановки навколо Афганістану.

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