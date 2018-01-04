Государство потратило в 2017 году более 100 млрд грн на возмещение НДС экспортерам

В ведомстве отметили, что эта сумма уже выплачена в денежной форме. В то же время, по данным Государственной казначейской службы, лидером возмещения экспортного НДС среди аграриев стал агрохолдинг "Кернел".

Триумф "Кернел" может быть связан с его совладельцем - народным депутатом группы "Видродження", экс-главой налогового комитета ВР Виталием Хомутынником, который в год приобретения акций "Кернел" (2015) "протолкнул" в бюджет норму о двух реестрах НДС.

"В первый реестр войдут претенденты на автоматическое возмещение (с долей экспорта не менее 40%), во второй - все остальные, которые своих денег не увидят. Есть все же незыблемые вещи в этом мире, например, влияние Хомутынника на налоговую политику Украины", - отмечала тогда экономический обозреватель Ю.Самаева.

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Кроме того, по словам председателя налогового комитета Верховной Рады Нины Южаниной, в Украине очень распространены сомнительные схемы с возвратом НДС именно в агросекторе.

"Надо проанализировать весь НДС, который был сформирован в системе электронного возмещения НДС деньгами. Мне кажется, и, как показывает практика прошлого года, именно на основе выводов аудиторов, которые занимаются аграрным сектором - около 20 млрд грн было возмещено НДС, не обеспеченного деньгами, и в этом году такая же приблизительная сумма. Выводы должен делать Минфин, и я об этом неоднократно говорю, но почему-то никто не слышит. Нужно глубоко проанализировать аграрный сектор и думать, что делать дальше", - подчеркнула Южанина.

Она отметила, что злоупотребление с возмещением НДС в аграрном секторе исчисляется немалыми суммами.

"Мы не можем сейчас бездумно возмещать НДС, не прогнозируя, что будет с этим налогом в дальнейшем. Поэтому и не зря звучат мнения экспертов, чтобы вообще отменить этот налог как таковой, который продолжает быть коррупционным - не в плане возмещения, а в плане самой нормы, которая дает более прибыльным организациям получать огромные возмещения НДС", - пояснила она.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает возвращение к спецрежиму налогообложения (НДС) сельхозпроизводителей образца 2015 года.