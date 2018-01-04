Держава витратила у 2017 році понад 100 млрд грн на відшкодування ПДВ експортерам

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 21433 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 52935 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 67598 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 67570 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 97683 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 72901 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82939 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95708 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88015 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 188314 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1м/с
88%
Популярнi новини

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

12 квітня, 16:13 • 11291 перегляди

Куп’янськ під щільним обстрілом: четверо постраждалих, під завалами можуть бути люди

12 квітня, 17:25 • 4590 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

20:51 • 3798 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

21:10 • 4250 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

21:39 • 10247 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 67598 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 188314 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 342485 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 277047 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 386860 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 14511 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13315 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 67570 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20939 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26036 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Держава витратила у 2017 році понад 100 млрд грн на відшкодування ПДВ експортерам

Київ • УНН

 • 12174 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. За 11 місяців 2017 року експортерам відшкодовано 108 млрд грн ПДВ з бюджету України. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.

Держава витратила у 2017 році понад 100 млрд грн на відшкодування ПДВ експортерам

У відомстві зазначили, що ця сума вже виплачена в грошовій формі. Водночас, за даними Державної казначейської служби, лідером відшкодування експортного ПДВ серед аграріїв став агрохолдинг "Кернел".

Тріумф "Кернел" може бути пов'язаний із його співвласником - народним депутатом групи "Відродження", екс-головою податкового комітету ВР Віталієм Хомутинніком, який в рік придбання акцій "Кернел" (2015) "проштовхнув" в бюджет норму про два реєстри ПДВ.

"У перший реєстр увійдуть претенденти на автоматичне відшкодування (з часткою експорту не менше 40%), у другий - всі інші, які своїх грошей не побачать. Є все ж непорушні речі в цьому світі, наприклад, вплив Хомутинніка на податкову політику України", - відзначала тоді економічний оглядач Ю.Самаєва.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Кернел-Груп" звинуватили в злочинному виведенні валюти за кордон

Крім того, за словами голови податкового комітету Верховної Ради Ніни Южаніної, в Україні дуже розповсюджені сумнівні схеми із поверненням ПДВ саме в агросекторі.

"Треба проаналізувати весь ПДВ, який був сформований у системі електронного відшкодування ПДВ грошима. Мені здається, і, як показує практика минулого року, саме на основі висновків аудиторів, які займаються аграрним сектором - близько 20 млрд грн було відшкодовано ПДВ, який не забезпечений грошима, і цього року така ж приблизна сума. Висновки повинен робити Мінфін, і я про це неодноразово кажу, але чомусь ніхто не чує. Потрібно глибоко проаналізувати аграрний сектор і думати, що робити далі", - підкреслила Южаніна.

Вона зазначила, що зловживання із відшкодуванням ПДВ в аграрному секторі обчислюється чималими сумами.

"Ми не можемо зараз бездумно відшкодовувати ПДВ, не прогнозуючи, що буде з цим податком надалі. Тому і не дарма звучать думки експертів, щоб взагалі скасувати цей податок як такий, що продовжує бути корупційним - не в плані відшкодування, а в плані самої норми, яка дає більш прибутковим організаціям отримувати величезні відшкодування ПДВ", - пояснила вона.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроект, який передбачає повернення до спецрежиму оподаткування (ПДВ) сільгоспвиробників зразка 2015 року. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,282.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,643.09