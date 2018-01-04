Держава витратила у 2017 році понад 100 млрд грн на відшкодування ПДВ експортерам

У відомстві зазначили, що ця сума вже виплачена в грошовій формі. Водночас, за даними Державної казначейської служби, лідером відшкодування експортного ПДВ серед аграріїв став агрохолдинг "Кернел".

Тріумф "Кернел" може бути пов'язаний із його співвласником - народним депутатом групи "Відродження", екс-головою податкового комітету ВР Віталієм Хомутинніком, який в рік придбання акцій "Кернел" (2015) "проштовхнув" в бюджет норму про два реєстри ПДВ.

"У перший реєстр увійдуть претенденти на автоматичне відшкодування (з часткою експорту не менше 40%), у другий - всі інші, які своїх грошей не побачать. Є все ж непорушні речі в цьому світі, наприклад, вплив Хомутинніка на податкову політику України", - відзначала тоді економічний оглядач Ю.Самаєва.

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Крім того, за словами голови податкового комітету Верховної Ради Ніни Южаніної, в Україні дуже розповсюджені сумнівні схеми із поверненням ПДВ саме в агросекторі.

"Треба проаналізувати весь ПДВ, який був сформований у системі електронного відшкодування ПДВ грошима. Мені здається, і, як показує практика минулого року, саме на основі висновків аудиторів, які займаються аграрним сектором - близько 20 млрд грн було відшкодовано ПДВ, який не забезпечений грошима, і цього року така ж приблизна сума. Висновки повинен робити Мінфін, і я про це неодноразово кажу, але чомусь ніхто не чує. Потрібно глибоко проаналізувати аграрний сектор і думати, що робити далі", - підкреслила Южаніна.

Вона зазначила, що зловживання із відшкодуванням ПДВ в аграрному секторі обчислюється чималими сумами.

"Ми не можемо зараз бездумно відшкодовувати ПДВ, не прогнозуючи, що буде з цим податком надалі. Тому і не дарма звучать думки експертів, щоб взагалі скасувати цей податок як такий, що продовжує бути корупційним - не в плані відшкодування, а в плані самої норми, яка дає більш прибутковим організаціям отримувати величезні відшкодування ПДВ", - пояснила вона.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроект, який передбачає повернення до спецрежиму оподаткування (ПДВ) сільгоспвиробників зразка 2015 року.