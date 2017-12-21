Государство израсходовало 120 млрд грн на возврат экспортного НДС

Это на 25 млрд грн больше, чем в прошлом году, отметил и.о. главы ГФС Мирослав Продан.

“В декабре мы получили ориентировочную заявку на возмещение налога на добавленную стоимость на уровне 13,4 млрд грн. Это рекордный показатель. Среднемесячная заявка до этого — 10,5 млрд грн. Мы понимаем, что это связано с экспортом предприятий сельскохозяйственного производства, то есть сегодня аграрии чрезвычайно активно экспортируют свою продукцию”, — отметил Продан.

Вместе с тем, глава Налогового Комитета ВР Нина Южанина не особо разделяет этот оптимизм. Она указывает на несколько другую причину успеха аграрных экспортеров.

“Надо проанализировать, весь ли НДС, который сейчас возмещается, был сформирован в системе электронного возмещения НДС деньгами. Мне кажется, и, как показывает практика прошлого года, как раз на основе выводов аудиторов, которые занимаются аграрным сектором, — около 20 млрд грн было возмещено НДС, который не обеспечен деньгами, и в этом году такая же примерно сумма.

Выводы должен делать Минфин и я об этом неоднократно говорю, но почему-то никто не слышит. Нужно глубоко проанализировать аграрный сектор и думать, что делать дальше”, — подчеркнула глава налогового комитета ВР.

Ранее УНН сообщал, что лидером возврата экспортного НДС стал агрохолдинг “Кернел”. В 2017 году компания получила из бюджета около 9 млрд грн.

Триумф “Кернел” может быть связан с его совладельцем — народным депутатом группы “Видродження”, бывшим председателем налогового комитета ВР Виталием Хомутынником, который в год приобретения акций “Кернел” (2015) “протолкнул” в бюджет норму о двух реестрах НДС.

“В первый реестр войдут претенденты на автоматическое возмещение (с долей экспорта не менее 40%), во второй — все остальные, которые своих денег не увидят. Есть все-таки незыблемые вещи в этом мире, например, влияние Хомутынника на налоговую политику Украины”, — отмечала тогда экономический обозреватель Ю.Самаева.

Напомним, 120 млрд грн — это около двух оборонных бюджетов страны. Группа народных депутатов Украины выступила с инициативой отмены возврата НДС экспортерам зерна. По словам автора законопроекта О.Дмитренко, этот шаг позволит стабилизировать продуктовые цены на внутреннем рынке, а также перенаправить освободившиеся средства на социальные нужды.