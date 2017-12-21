Держава витратила 120 млрд грн на повернення експортного ПДВ

Це на 25 млрд грн більше, ніж у минулому році, зазначив в.о. глави ДФС Мирослав Продан.

"У грудні ми отримали орієнтовну заявку на відшкодування податку на додану вартість на рівні 13,4 млрд грн. Це рекордний показник. Середньомісячна заявка до цього - 10,5 млрд грн. Ми розуміємо, що це пов'язано з експортом підприємств сільськогосподарського виробництва, тобто сьогодні аграрії надзвичайно активно експортують свою продукцію", - зазначив Продан.

Разом з тим, глава Податкового Комітету ВР Ніна Южаніна не особливо розділяє цей оптимізм. Вона вказує на дещо іншу причину успіху аграрних експортерів.

"Треба проаналізувати, чи весь ПДВ, який зараз відшкодовується, був сформований в системі електронного відшкодування ПДВ грошима. Мені здається, і, як показує практика минулого року, якраз на основі висновків аудиторів, які займаються аграрним сектором, - близько 20 млрд грн було відшкодовано ПДВ, який не забезпечений грошима, і в цьому році така ж приблизно сума.

Висновки повинен робити Мінфін і я про це неодноразово кажу, але чомусь ніхто не чує. Потрібно глибоко проаналізувати аграрний сектор і думати, що робити далі", - наголосила глава податкового комітету ВР.

Раніше УНН повідомляв, що лідером повернення експортного ПДВ став агрохолдинг "Кернел". У 2017 році компанія отримала з бюджету близько 9 млрд грн.

Тріумф "Кернел" може бути пов'язаний з його співвласником - народним депутатом групи "Відродження", колишнім головою податкового комітету ВР Віталієм Хомутинніком, який в рік придбання акцій "Кернел" (2015) "проштовхнув" в бюджет норму про два реєстри ПДВ.

"У перший реєстр увійдуть претенденти на автоматичне відшкодування (з часткою експорту не менше 40%), у другій - всі інші, які своїх грошей не побачать. Є все ж непорушні речі в цьому світі, наприклад, вплив Хомутинніка на податкову політику України", - відзначала тоді економічний оглядач Ю.Самаєва.

Нагадаємо, 120 млрд грн - це близько двох оборонних бюджетів країни. Група народних депутатів України виступила з ініціативою скасування повернення ПДВ експортерам зерна. За словами автора законопроекту О.Дмитренка, цей крок дозволить стабілізувати продуктові ціни на внутрішньому ринку, а також перенаправити кошти, що звільнилися на соціальні потреби.