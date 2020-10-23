Государство не потратило ни копейки на разработку вакцины от COVID-19 — эпидемиолог

На вопрос одного из гостей в студии, были ли уже проведены клинические исследования украинской вакцины от коронавируса, эпидемиолог ответил: “Какие клинические исследования? Вакцина создавалась на наши собственные средства. Государство не потратило ни копейки. Пока показано только, что из нее можно сделать, если будут серьезные вложения сделаны. Я не уверен, что с настроениями и особенно манерой общения с вашими товарищами (гостями в студии — ред.), у нас будет какая-то вакцина. Максимум через полгода могла бы быть вакцина, но если вам не нравится, не нужно”.

Он также отметил, что прилетел в Украину за собственные средства, откликнувшись на предложение украинских специалистов приобщиться к разработке вакцины от коронавируса.

“Прежде всего, это — украинская вакцина, разработанная украинскими специалистами. Когда они получили белок, они предложили мне принять участие как специалисту экстра-класса, принять участие для выяснения вопроса — может ли он быть украинской вакциной. И я согласился”, — рассказал Фаворов.

Напомним, эпидемиолог Михаил Фаворов рассказал об особенностях разработки украинской вакцины от коронавируса.