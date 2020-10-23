Держава не витратила жодної копійки на розробку вакцини від COVID-19 — епідеміолог

На запитання одного з гостей у студії? чи були вже проведені клінічні дослідження української вакцини проти коронавірусу, епідеміолог відповів: “Які клінічні дослідження? Вакцина створювалась на наші власні кошти. Держава не витратила жодної копійки. Поки показано тільки, що з неї можна зробити, якщо будуть серйозні вкладення зроблені. Я не впевнений, що з настроями і особливо з манерою спілкування з вашими товаришами (гостями у студіі — ред.), у нас буде якась вакцина. Максимум через півроку могла б бути вакцина, але якщо вам не подобається, не потрібно”.

Він також наголосив на тому, що прилетів в Україну за власні кошти, відгукнувшись на пропозицію українських фахівців долучитись до розробки вакцини проти коронавірусу.

“Перш за все це — українська вакцина, яка розроблена українськими фахівцями. Коли вони отримали білок, вони запропонували мені взяти участь як спеціалісту екстра класу, взяти участь для з’ясування питання чи може він бути українською вакциною. І я погодився”, — розповів Фаворов.

Нагадаємо, епідеміолог Михайло Фаворов розповів про особливості розробки української вакцини проти коронавірусу.