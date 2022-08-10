Держатели евробондов одобрили предложение Украины об отсрочке выплат на два года

Детали

Как отмечается, "держатели облигаций согласились отложить выплаты... по 13 украинским суверенным облигациям со сроком погашения в период с 2022 по 2033 год".

20 июля правительство Украины инициировало запрос на согласие, которое является официальной просьбой согласовать с кредиторами изменения в контрактах по суверенному долгу.

Украина заявила, что сэкономит около 5 миллиардов долларов в течение следующих 24 месяцев, управляя своими истощаемыми финансовыми ресурсами.

BlackRock Inc, Fidelity International, Amia Capital и Gemsstock Ltd являются одними из крупнейших держателей долга Украины, стоимость которого упала более чем на 80% с тех пор, как в конце 2021 года началось наращивание российских войск на ее границах.

Любое изменение требовало одобрения владельцев не менее двух третей всех облигаций и более 50% каждого выпуска, как показали документы по запросу согласия.

«Украина получила и приняла согласия примерно на 75% от совокупной номинальной суммы ценных бумаг в обращении», — говорится в документе.

Отдельный запрос о согласии, одобренный кредиторами, включает изменения в так называемых ВВП-варрантах примерно на 2,6 миллиарда долларов, производных ценных бумагах.

Дополнение

Управляющий портфелем долговых обязательств развивающихся рынков в Vontobel Asset Management Карлос де Соуза считает, что после замораживания долга ожидается всесторонняя реструктуризация долга, поскольку маловероятно, что Украина сможет восстановить доступ к рынку через два года.

Украина завершила реструктуризацию долга на сумму 15 миллиардов долларов в конце 2015 года после экономического кризиса. Соглашение оставило ей большое количество платежей, подлежащих ежегодной выплате в период с 2019 по 2027 год, и она вернулась на международные рынки в 2017 году.

Ранее

19 июля правительство решило предложить кредиторам отсрочку платежей по еврооблигациям на два года, переговоры планировались до 15 августа.

Группа международных кредиторов заявила, что согласна на приостановку им выплат, и призвала держателей облигаций принять просьбу страны о замораживании.

Крайний срок голосования по запросу для кредиторов - 9 августа по варрантам и 5 августа по облигациям, результаты обоих должны были быть объявлены 10 августа.

На фоне таких новостей рейтинговое агентство Fitch снизило рейтинг Украины в иностранной валюте с "CCC" до "C", преддефолтного.